Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жёсткой

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Число больных коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жёсткой
  • Reuters

«Растёт количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта, третья волна для нас стала наиболее жёсткой», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она добавила, что дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как скоро удастся взять распространение пандемии под контроль.

По её словам, вакцинация остаётся главным оружием в борьбе с коронавирусом, а тестирование «помогает навести мосты» навстречу нормализации.

Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в Германии превысило 3 млн.

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