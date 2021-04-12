Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жёсткой

Число больных коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Растёт количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта, третья волна для нас стала наиболее жёсткой», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она добавила, что дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как скоро удастся взять распространение пандемии под контроль.

По её словам, вакцинация остаётся главным оружием в борьбе с коронавирусом, а тестирование «помогает навести мосты» навстречу нормализации.

Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в Германии превысило 3 млн.