В Британии сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса

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В Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.
В Британии сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Управления по охране общественного здоровья.

«Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций», — заявили в управлении.

Отмечается, что в Британии было выявлено 77 случаев инфицирования данным штаммом. Управление заявило, что примет все меры по охране общественного здоровья, в том числе усилит выявление контактов среди больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что британские и американские учёные не зафиксировали изменений в течении вызываемого коронавирусом заболевания при инфицировании британским штаммом.

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