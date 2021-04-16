В Британии сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Управления по охране общественного здоровья.
«Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций», — заявили в управлении.
Отмечается, что в Британии было выявлено 77 случаев инфицирования данным штаммом. Управление заявило, что примет все меры по охране общественного здоровья, в том числе усилит выявление контактов среди больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что британские и американские учёные не зафиксировали изменений в течении вызываемого коронавирусом заболевания при инфицировании британским штаммом.