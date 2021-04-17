В Узбекистане выявили африканский штамм коронавируса

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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что в стране выявили африканский штамм коронавирусной инфекции COVID-19.
В Узбекистане выявили африканский штамм коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на узбекский оперштаб по борьбе с COVID-19.

«К нам также попал африканский штамм, который был изучен Центром передовых технологий совместно с Санитарно-эпидемиологической службой. Сейчас продолжается очень глубокий анализ», — сказал Арипов.

Вместе с этим премьер выразил недовольство тем, что в стране ослаблен контроль за соблюдением карантинных требований.

Ранее в Британии сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса.

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