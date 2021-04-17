В Узбекистане выявили африканский штамм коронавируса

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что в стране выявили африканский штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на узбекский оперштаб по борьбе с COVID-19.

«К нам также попал африканский штамм, который был изучен Центром передовых технологий совместно с Санитарно-эпидемиологической службой. Сейчас продолжается очень глубокий анализ», — сказал Арипов.

Вместе с этим премьер выразил недовольство тем, что в стране ослаблен контроль за соблюдением карантинных требований.

Ранее в Британии сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса.