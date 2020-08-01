«Вернуть монополию на соцсети»: почему власти США намерены запретить популярный китайский сервис TikTok

В США намерены запретить развлекательное приложение TikTok — продукт китайского холдинга ByteDance. Об этом сообщил Дональд Трамп. При этом только в США насчитывается до 80 млн активных пользователей этой платформы. Белый дом подозревает TikTok в сборе персональной информации о гражданах и цензуре в интересах Пекина. Эксперты, в свою очередь, считают эти доводы надуманными. По их мнению, на самом деле Вашингтон рассчитывает вытеснить соцсеть с глобального рынка и оказать дополнительное давление на КНР.

Президент США Дональд Трамп намерен запретить китайский сервис коротких видеороликов TikTok на территории страны.

«Что касается TikTok, мы запретим его на территории США», — приводит слова Трампа газета The Hill.

Ранее комитет сената Соединённых Штатов по национальной безопасности и правительственным делам одобрил закон республиканца Джоша Хоули о запрете использования TikTok американскими госслужащими на устройствах, выданных им работодателем. Ожидается, что документ будет в скором времени принят верхней палатой конгресса.

TikTok — продукт китайского холдинга ByteDance. Офисы TikTok расположены в крупнейших городах мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. По информации агентства Reuters, рыночная стоимость TikTok оценивается приблизительно в $50 млрд.

Развлекательное приложение объединяет сотни миллионов пользователей по всему миру. В Соединённых Штатах количество активных пользователей TikTok достигает 80 млн.

Череда обвинений

Официальные лица Соединённых Штатов регулярно предъявляют претензии к TikTok, подозревая социальную сеть в работе на правительство и разведку Китая. Утверждается, что деятельность приложения представляет угрозу национальной безопасности США.

Так, в октябре прошлого года сенаторы от Республиканской и Демократической партий Тим Коттон и Чак Шумер в письме Джозефу Магуайру, исполнявшему тогда обязанности директора Национальной разведки, призвали оценить риски, связанные с TikTok.

Также по теме «Однополярный мир подходит к концу»: с чем связан новый виток противоречий между КНР и США МИД КНР выступил с резкой критикой внешней политики США. По словам главы ведомства Ван И, Вашингтон возродил «маккартизм и устаревшую...

Конгрессмены заявили, что социальная сеть собирает персональные данные американцев и эта информация якобы может быть передана государственным и силовым ведомствам КНР по запросу. Также сенаторы не исключают, что администрация TikTok подвергает цензуре материалы, «политически чувствительные» для Коммунистической партии Китая.

Коттон и Шумер уверены, что приложение может быть использовано в кампаниях иностранного влияния наподобие якобы имевшего место «вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года. В конце июля текущего года эти же сенаторы вновь выступили с аналогичным обращением к Магуайру.

Ранее власти США оштрафовали TikTok на $5,7 млн за незаконный, с их точки зрения, сбор данных об американских детях до 13 лет. В настоящее время сервис проверяется комитетом по иностранным инвестициям Соединённых Штатов (CFIUS) на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности.

29 июля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что его ведомство до конца недели разработает рекомендации для главы Белого дома по политике в отношении TikTok.

Весьма категорично к деятельности социальной сети относится и Госдеп. В начале июля в эфире телеканала Fox News государственный секретарь США Майк Помпео на вопрос о возможном запрете китайских приложений, включая TikTok, заявил, что власти готовы принять меры для защиты информации о гражданах.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Jim Lo Scalzo/Pool

Администрация TikTok, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения Вашингтона. Так, 29 июля генеральный директор компании Кевин Майер сообщил, что деятельность социальной сети находится вне политики. По его словам, TikTok остаётся безопасной платформой для десятков миллионов американских семей.

Майер также сообщил, что в планах компании создать в Соединённых Штатах 10 тыс. новых рабочих мест за счёт развития бизнеса. При этом топ-менеджер указал на недобросовестную конкуренцию со стороны Facebook.

В 2019 году социальная сеть запустила приложение Reels, связанное с Instagram. Этот сервис дублирует опции, которые есть в TikTok, представляя собой, по сути, его американский аналог. Как полагает Майер, Facebook пытается сыграть на патриотических чувствах граждан США и в последующем вытеснить TikTok из страны.

«Конец свободного интернета»

Как говорят опрошенные RT аналитики, одна из наиболее вероятных реальных причин грядущего запрета развлекательной социальной сети заключается в стремительном ухудшении межгосударственных отношений с Китаем, против которого Вашингтон регулярно вводит новые ограничительные меры.

Также по теме «Главный стратегический противник»: как могут развиваться отношения Китая и США Китайско-американские отношения переживают самые тяжёлые времена с момента установления дипломатических связей. Об этом заявил глава...

В начале июля глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-американские отношения переживают самый тяжёлый с 1979 года кризис. По его словам, у Пекина нет намерений бросать геополитический вызов США и ввязываться в полномасштабную конфронтацию. Дипломат порекомендовал Вашингтону придерживаться более рационального и прагматичного подхода к КНР.

Однако США продолжили наращивать давление на Пекин. Так, во второй половине июля под предлогом обвинений в шпионаже американские власти закрыли китайское диппредставительство в Хьюстоне. В ответ КНР ликвидировала генконсульство Соединённых Штатов в городе Чэнду.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, кампания против TikTok — часть антикитайской стратегии Белого дома. Эксперт прогнозирует, что Вашингтон либо действительно полностью запретит этот сервис, либо найдёт способ поставить его функционирование на территории США под контроль властей.

По информации Reuters, заявлению Трампа о намерении закрыть TikTok в Соединённых Штатах предшествовали переговоры между Белым домом, ByteDance и потенциальными покупателями, включая корпорацию Microsoft. Однако пока условия сделки согласовать не удалось.

«США ясно дают понять, что все социальные сети на их территории должны находиться под контролем властей. Американцы опасаются за персональную информацию и боятся вмешательства в выборы, но, следуя такой логике, им необходимо запретить и другие крупные сервисы, которые собирают данные о пользователях и могут распространять «неправильные» идеи и ценности», — рассуждает Фельдман.

С точки зрения эксперта, давление Вашингтона на TikTok может быть продиктовано в том числе и своего рода завистью — продукт китайской ByteDance стал первой неамериканской платформой, чрезвычайно популярной в США. В других странах, по мнению Фельдмана, TikTok на равных конкурирует с заокеанскими гигантами в лице YouTube, Google и Facebook.

Белый дом

Reuters

© Erin Scott

«Кампания против TikTok — это ещё и попытка США вернуть утраченную глобальную монополию в социальных сетях. Американцев раздражают успехи TikTok, который к тому же ориентирован в основном на молодёжь», — пояснил Фельдман.

В комментарии RT ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов также усмотрел в «войне с TikTok» идейно-политическую и коммерческую подоплёку. По его словам, США прилагают большие усилия, чтобы не допустить роста популярности сервиса как внутри страны, так и в других государствах.

«Запрет TikTok станет символическим актом конца свободного интернета в Соединённых Штатах, хотя ситуация с ним и раньше была не очень хорошая. Компанию преследуют фактически за то, что она китайская. Таким образом, в угоду ужесточению антикитайского курса американские власти игнорируют элементарные демократические свободы, которые они якобы защищают», — заключил Абзалов.