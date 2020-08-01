Трамп заявил о намерении запретить TikTok в США

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп заявил, что запретит в Соединённых Штатах китайскую социальную сеть TikTok.
Трамп заявил о намерении запретить TikTok в США
  • Reuters

«Что касается TikTok, мы запретим его в Соединённых Штатах», — цитирует Трампа The Hill.

Глава государства добавил, что может официально запретить работу китайской компании в США уже в субботу, 1 августа, использовав чрезвычайные экономические полномочия.

7 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok.

Он отметил, что рекомендовал бы использовать это приложение только в том случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить