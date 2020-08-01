Трамп заявил о намерении запретить TikTok в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что запретит в Соединённых Штатах китайскую социальную сеть TikTok.

«Что касается TikTok, мы запретим его в Соединённых Штатах», — цитирует Трампа The Hill.

JUST IN: Trump says he will ban TikTok from operating in the US https://t.co/p1JBGisCfBpic.twitter.com/xhaT5fQqHu — The Hill (@thehill) August 1, 2020

Глава государства добавил, что может официально запретить работу китайской компании в США уже в субботу, 1 августа, использовав чрезвычайные экономические полномочия.

7 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok.

Он отметил, что рекомендовал бы использовать это приложение только в том случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».