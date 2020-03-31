«Приятно удивлён»: Трамп рассказал о помощи США со стороны России в борьбе с коронавирусом
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в Соединённые Штаты самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме. В своём выступлении Трамп выразил мнение, что США многому научились в связи с распространением коронавируса.
«Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами... Россия послала нам очень-очень большой самолёт, заполненный медицинскими принадлежностями. Это было очень мило с её стороны», — отметил президент США, не рассказав при этом о характере груза.
Глава Белого дома добавил, что был «приятно удивлён» направленной в Соединённые Штаты помощью.
Напомним, что 30 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что лидеры обсудили пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и ситуацию на мировом рынке нефти.
Отмечается, что руководители России и США высказали серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире, а также обсудили меры по борьбе с инфекцией, которые принимаются на территории обеих стран.
Наряду с этим главы двух государств обговорили возможности более тесного взаимодействия двух стран в борьбе с COVID-19.
Комментируя заявление Трампа о том, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: «Тема действительно затрагивалась. Говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договорённости президентов на рабочем уровне».
Ситуация в США
Соединённые Штаты являются лидером по количеству выявленных случаев COVID-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, на территории США выявлены более 160 тыс. инфицированных. Количество смертей от последствий инфекции превысило отметку 3 тыс.
Вместе с тем Трамп предположил, что режим карантина в США на фоне распространения инфекции маловероятен.
«Это крайне маловероятно», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, такая возможность обсуждалась, в частности в отношении отдельных штатов, но «это предложение сочли слишком неудобным».
Ранее Трамп у себя в Twitter писал об отсутствии необходимости вводить карантин в штате Нью-Йорк, который является одним из лидеров по числу заражённых в США. Согласно последним данным, в этой части страны заболели свыше 66 тыс. человек.
Трамп отметил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных американских штатах.
«По большей части рекомендации останутся такими же, как сейчас, возможно, даже станут немного более жёсткими», — заключил лидер США.
Взаимодействие России с другими странами по COVID-19
Ранее Россия направила в Италию помощь для борьбы с коронавирусом. Эта страна является второй в мире по количеству заражённых. По данным Университета Джона Хопкинса, инфицированных там насчитывается более 100 тыс., а погибших уже более 11 тыс.
21 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в котором они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В последнее время в Италию направились как минимум 15 самолётов ВКС России с военными медиками и медицинским оборудованием.
В Кремле подчеркнули, что Россия оказывает содействие Италии без каких-либо условий. «Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчётах или надеждах», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
30 марта стало известно, что российские военные продолжают дезинфекционную обработку в регионах Италии.
«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Незадолго до этого российские военные специалисты приступили к работе в провинции Ломбардия.
Добавим, что впоследствии о намерении оказать помощь Италии заявил и Дональд Трамп. Он сказал, что США направят в европейскую страну медицинские изделия на $100 млн, в которых сами Соединённые Штаты не нуждаются.