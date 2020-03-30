Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это не так», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Как передаёт агентство, перед телефонным разговором с президентом России Трамп сказал журналистам, что Путин может затронуть вопрос отмены санкций. При этом Трамп заявил, что российский лидер «уже в течение двух лет просит об этом».

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пандемию коронавируса и ситуацию на мировом рынке нефти.

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