Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
- Reuters
«У нас есть дополнительный потенциал, дополнительная продукция, которая нам не нужна. Мы пошлём в Италию различную продукцию примерно на $100 млн — хирургическую, медицинскую, больничную», — заявил он на пресс-конференции в Белом доме.
Трансляция велась в Twitter.
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 тыс., 11 591 заболевших скончались.
30 марта российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в итальянских городах Часниго и Леффе.