В США допустили «новую волну» коронавируса осенью

Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я предполагаю, что это произойдёт... Но если мы вернёмся (к эпидемии. — RT) осенью, то это будет совершенно другая игра», — заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

В частности, по его словам, США будут лучше подготовлены к борьбе с инфекцией.

«Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование», — добавил он.

Ранее Фаучи не исключил, что Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавирусной инфекции в случае отмены карантина и открытия границ страны.