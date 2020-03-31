В США допустили «новую волну» коронавируса осенью

Короткая ссылка
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
В США допустили «новую волну» коронавируса осенью
  • Reuters

«Я предполагаю, что это произойдёт... Но если мы вернёмся (к эпидемии. — RT) осенью, то это будет совершенно другая игра», — заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

В частности, по его словам, США будут лучше подготовлены к борьбе с инфекцией.

«Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование», — добавил он.

Ранее Фаучи не исключил, что Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавирусной инфекции в случае отмены карантина и открытия границ страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить