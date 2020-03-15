В инфекционном институте США допустили «вторую волну» COVID-19 в КНР

Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи допустил, что Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в случае отмены карантина и открытия границ страны.

«Китай просто закрыл страну… По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна. Надеюсь, этого не будет», — заявил Фаучи в эфире телеканала ABC.

В то же время, по его оценке, вспышка заболевания в США может продлиться «от нескольких недель до нескольких месяцев».

«Если вы хотите знать, какая будет динамика, посмотрите на Китай и Южную Корею. В Китае они дошли до пика и сейчас снижаются», — отметил Фаучи.

13 марта в Китае было выявлено только 11 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек, из больниц выписали 1430 пациентов.