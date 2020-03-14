В Китае рассказали о ситуации с коронавирусом в стране

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Государственный комитет по здравоохранению Китая рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-2019 в стране.
В Китае рассказали о ситуации с коронавирусом в стране
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайское ведомство, 
за последние сутки в Китае было выявлено лишь 11 новых случаев заражения, умерли 13 человек, из больниц выписали 1430 пациентов.

В итоге общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80824, из них 3189 пациентов скончались, а более 65500 излечились и выписаны из больниц.

Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.

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