В Китае рассказали о ситуации с коронавирусом в стране

Государственный комитет по здравоохранению Китая рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-2019 в стране.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайское ведомство,

за последние сутки в Китае было выявлено лишь 11 новых случаев заражения, умерли 13 человек, из больниц выписали 1430 пациентов.

В итоге общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80824, из них 3189 пациентов скончались, а более 65500 излечились и выписаны из больниц.

Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.