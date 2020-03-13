Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Италии

Эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.

В беседе с kp.ru специалист напомнил, что Италия одной из первых в Евросоюзе приняла на себя удар нового вируса и была не готова к этому.

Кроме того, по его словам, страна известна высокой продолжительностью жизни, а люди старшего возраста находятся в группе риска.

«Болезнь протекает в тяжёлой форме, нужно госпитализировать большое число пациентов. Мощности здравоохранения на это не были рассчитаны, не хватало (да и сейчас в дефиците) больничных коек, оборудования, препаратов, медперсонала. Плюс к прочему в Италии, по некоторым данным, одна из самых многочисленных в ЕС китайских диаспор», — пояснил Крючков.

Он также добавил, что ежегодно эту страну посещают более 5 млн туристов из Китая. При этом меры карантина долгое время не соблюдались.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Взглядом» прокомментировал запрет на въезд в США из Европы на фоне пандемии коронавируса.