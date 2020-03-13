Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом в Италии
- © Felix Kästle/dpa
- globallookpress.com
В беседе с kp.ru специалист напомнил, что Италия одной из первых в Евросоюзе приняла на себя удар нового вируса и была не готова к этому.
Кроме того, по его словам, страна известна высокой продолжительностью жизни, а люди старшего возраста находятся в группе риска.
«Болезнь протекает в тяжёлой форме, нужно госпитализировать большое число пациентов. Мощности здравоохранения на это не были рассчитаны, не хватало (да и сейчас в дефиците) больничных коек, оборудования, препаратов, медперсонала. Плюс к прочему в Италии, по некоторым данным, одна из самых многочисленных в ЕС китайских диаспор», — пояснил Крючков.
Он также добавил, что ежегодно эту страну посещают более 5 млн туристов из Китая. При этом меры карантина долгое время не соблюдались.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе со «Взглядом» прокомментировал запрет на въезд в США из Европы на фоне пандемии коронавируса.