«Предполагает участие в производстве»: Турция намерена заключить с Россией новый контракт на поставку С-400

В ближайшее время Москва и Анкара могут подписать второй контракт на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, грядущая сделка предполагает участие турецких компаний в производстве отдельных компонентов ЗРК. В конце 2019 года Россия досрочно закрыла первый контракт на продажу Анкаре С-400 стоимостью $2,5 млрд. Как полагают эксперты, военно-техническое сотрудничество между РФ и Турцией интенсивно развивается, несмотря на политические противоречия по Сирии.

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что Москва и Анкара намерены подписать новый контракт на поставку полкового комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) дальнего радиуса С-400 «Триумф».

«Я думаю, что в обозримом будущем мы заключим второй контракт. Он предполагает определённое участие турецких партнёров в производственном процессе... Мы находимся в достаточно серьёзной стадии, технические вопросы практически все урегулированы и так далее», — сказал Шугаев.

По словам главы ФСВТС, по итогам прошлого года Турция вошла в пятёрку крупнейших импортёров российского оружия. В 2019 году Москва и Анкара заключили контрактов на $17 млрд.

В декабре прошлого года руководитель ФСВТС рассказал журналистам о том, что с высокой долей вероятности Россия и Турция подпишут новый контракт на поставку «Триумфа» в 2020 году.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — цитирует РИА Новости Шугаева.

С-400 вместо Patriot

В январе о возможности заключения нового контракта с Турцией на продажу С-400 говорил вице-премьер Юрий Борисов. В конце ноября прошлого года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Анкара получит второй полковой комплект в рамках «нового опциона». Также он отметил, что переданное туркам техническое задание предусматривает частичную локализацию производства «Триумфа».

В сентябре 2019 года, выступая на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобретёт дополнительную партию С-400, если с США не удастся договориться о поставке зенитного комплекса Patriot.

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«Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не сможем производить свои. И если мы можем купить у США, мы купим Patriot. Если нет, то мы купим ещё С-400. Мы независимая страна», — сказал Чавушоглу.

Первую сделку на продажу «Триумфа» Москва и Анкара заключили в апреле 2017 года. Стоимость контракта на четыре дивизиона ЗРК была оценена в $2,5 млрд. Турция обязалась выплатить авансом 45% от общей суммы, остальные 55% составили российские кредитные средства. 1 ноября 2019 года Александр Михеев отчитался о досрочном завершении поставок в Турцию всех элементов ЗРК.

На сегодняшний день информации о параметрах нового российско-турецкого соглашения нет. Опрошенные RT эксперты полагают, что конкретных данных стоит ожидать в ближайшие месяцы. Тем не менее аналитики выразили уверенность в том, что сделка на второй полковой комплект С-400 будет заключена.

«Анкара неоднократно давала понять, что намерена обзавестись зенитным ракетным комплексом большой дальности. С США об этом договориться не удалось из-за политических разногласий. Поэтому Турция обратилась к России, которая не ставит перед партнёрами политические условия», — сказал в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин.

Как полагает эксперт, Турция, помимо прочего, ценит готовность России идти навстречу партнёрам по военно-техническому сотрудничеству в сфере кооперации. По мнению Кошкина, Москва и Анкара наверняка найдут вариант сделки, который позволит локализовать на территории Турции выпуск части комплектующих для С-400.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что последние годы турецкий оборонно-промышленный комплекс (ОПК) достиг уровня развития, который позволяет развернуть на его мощностях производство отдельных элементов «Триумфа». В то же время эксперт отметил, что организация подобной кооперации станет сложным и трудоёмким процессом.

Элементы С-400 «Триумф» в турецком аэропорту

AFP

© TURKISH DEFENCE MINISTRY

«Ещё до подписания первого контракта (по С-400. — RT) Анкара указывала, что стремится к совместному производству. С-400 является воплощением высоких технологий в военной сфере. Многие элементы Турция выпускать не сможет, либо ей придётся с нуля создавать целые направления в ОПК. Тем не менее у турков есть хороший задел в сфере радиоэлектроники. Здесь он как раз может пригодиться», — рассуждает Мураховский.

Кроме того, как считает аналитик, турецкая оборонная промышленность вполне способна выпускать вспомогательные узлы, агрегаты, гидравлические устройства, приборы энергопитания и колёсные шасси, на которых могут быть размещены боевые машины и пусковые установки С-400.

«Если говорить в целом, то Анкара, наверное, освоит производство общепромышленных изделий, то есть продукции, не требующей развитых компетенций в области противовоздушной обороны. В связи с этим можно предположить, что зенитные ракеты, например, будут российского производства», — пояснил Мураховский.

Общность стратегических интересов

Заявление Дмитрия Шугаева о возможном заключении между Россией и Турцией второго контракта на поставку С-400 прозвучало на фоне восстановленного перемирия в сирийской провинции Идлиб. Зимой в этом регионе развернулись ожесточённые боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживали ВКС РФ, с одной стороны, и местными вооружёнными формированиями и турецкой армией — с другой.

5 марта в Москве в результате переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Идлибе был восстановлен режим прекращения огня. А с 15 марта российские и турецкие военнослужащие начали совместное патрулирование вдоль стратегически важной трассы М4 в Сирии, контроль над которой был одним из причин противостояния.

Эксперты полагают, что в ближайшее время противоречия между Москвой и Анкарой по Идлибу не уйдут с повестки дня. Однако результат московских переговоров и продолжение интенсивного военно-технического сотрудничества свидетельствуют о том, что оба государства осознают общность стратегических интересов.

«Имеющиеся расхождения во взглядах на Сирию не оказывают негативное влияние на экономические отношения и контакты в военно-технической области. Москву и Анкару объединяют крупные взаимовыгодные проекты. Покупка С-400 — это своеобразный символ того, что оба государства намерены двигаться вперёд и преодолевать возникающие сложности», — рассуждает Кошкин.

По мнению эксперта, военно-техническое сотрудничество с Россией позволяет Турции развивать армию и ОПК вне зависимости от политики западных государств, включая США. Кошкин напомнил, что Европа и Вашингтон неоднократно грозили Анкаре санкциями, а также блокировали поставки комплектующих и военной техники.

Пусковые установки ЗРК С-400

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Я думаю, что Эрдогана очень раздражает постоянное понукание со стороны Запада и прежде всего США. В таких условиях без опоры на Россию, в том числе в военной сфере, ему будет сложно сохранить суверенный политический курс», — сказал Кошкин.

В свою очередь, Виктор Мураховский подчеркнул, что не видит предпосылок к осложнению отношений между Москвой и Анкарой. По его словам, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Сирии, Турция продолжит экспортировать отечественное вооружение и пользоваться услугами российских специалистов по эксплуатации и ремонту военной техники.

«Мы укрепляем взаимодействие с Турцией в военной сфере и переходим к планомерному долгосрочному сотрудничеству, которое свяжет Россию и Турцию на десятилетия. Это усиливает доверие между двумя государствами и открывает горизонты для сотрудничества в других сферах, помимо военно-технической», — резюмировал Мураховский.