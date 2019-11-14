«Сопровождаем автомобильные колонны»: как российская авиация патрулирует северные районы Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России перебросили группу вертолётов на север Сирии, в район города Камышлы. Минобороны учредило здесь авиационную комендатуру, которая будет обеспечивать бесперебойность полётов и оборону территории. После того как Анкара начала операцию «Источник мира», эту область покинули американские военные. При этом, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, США сохраняют своё присутствие на северо-востоке страны «с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения». Эксперты называют появление пункта дислокации российской военной авиации на севере государства значимым событием. По мнению политологов, это будет способствовать объединению республики и расширению военно-технического сотрудничества между Москвой и Дамаском.

Вертолётная группа ВКС России размещена на севере Сирии в районе города Камышлы. Об этом сообщили 14 ноября российские военные. Организацией её работы займётся авиационная комендатура, в задачи которой войдёт обеспечение бесперебойности полётов, сохранности техники и обороны территории. Об этом СМИ рассказал начальник комендатуры Тимур Ходжаев.

По его словам, для охраны объекта выделяется военная полиция, специальные средства и около десяти единиц автомобильной техники. Пункт дислокации также располагает системой ПВО, диспетчерским пунктом и местом предполётной подготовки. С земли группировку прикрывает ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Первые вертолёты ВКС России уже переброшены на север республики с авиабазы в Хмеймиме. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Полёт трёх машин — транспортного Ми-8 и двух многоцелевых Ми-35 — занял около пяти часов с двумя дозаправками. Вертолёты двигались на бреющем полёте, не поднимаясь выше 50 м.

Город Камышлы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии

РИА Новости

© Валерий Мельников

Накануне вертолёты ВКС России Ми-8 и Ми-35 уже провели облёт населённых пунктов и основных автодорог в провинции Хасеке, где расположен город Камышлы.

«Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции», — приводит слова штурмана Ми-8 Ивана Петрова РИА Новости.

«Обозначают своё присутствие»

Напомним, что Камышлы находится в непосредственной близости от турецкой границы, а также недалеко от границы с Ираком. Долгое время город считался неофициальной столицей самопровозглашённой Демократической федерации Северной Сирии — Сирийского Курдистана. Фактически в состав непризнанной курдской автономии регион вошёл в 2012 году.

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После начала в республике военной операции коалиции под эгидой США Камышлы стал местом дислокации американских баз. Однако после того, как Турция стала проводить в приграничных районах Сирии операцию «Источник мира», военные Соединённых Штатов покинули ряд приграничных районов, в том числе и Камышлы. Как сообщало агентство Associated Press, когда американцы уходили из города, местные жители устроили акцию протеста, забрасывая их картошкой, выкрикивая антиамериканские лозунги и обвиняя Вашингтон в предательстве.

В середине октября Камышлы вернулись под суверенитет Сирии, о чём рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Органы самоуправления населённых пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Табка провинции Ракка, Камышли и Хасеке провинции Хасеке заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории», — отметил он.

Впрочем, хотя американские военнослужащие оставили сопредельные с Турцией районы САР, Пентагон продолжает сохранять своё присутствие в некоторых регионах.

Американские военнослужащие в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

По информации сирийской государственной телекомпании «Аль-Ихбария», американские военные заняли районы в окрестностях нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке страны.

«Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака через незаконный КПП «Аль-Валид» и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании... и нефтяных полей Джибса», — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

Как заявили ранее в Госдепе, контроль над нефтяными месторождениями в республике — второстепенная задача для США, приоритетной для Вашингтона остаётся борьба с терроризмом.

Всего Пентагон планирует оставить в Сирии военный контингент численностью 500—600 человек, об этом сообщил в интервью телеканалу ABC председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

AFP

© DELIL SOULEIMAN

Стоит отметить, что в северных районах арабской республики в настоящее время присутствуют и сирийские правительственные силы при поддержке российской военной полиции. Соответствующие договорённости были достигнуты 22 октября во время встречи в Сочи президентов России и Турции. Тогда Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании.

Стороны договорились, что территория, на которой проводится операция «Источник мира» на севере Сирии, будет ограничена зоной между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Москва взяла на себя обязательство содействовать отводу курдских военных формирований от турецкой границы на 30 км — эту полосу Анкара намерена превратить в «зону безопасности».

Кроме того, стороны договорись, что российская военная полиция вместе с сирийскими правительственными силами займёт позиции на приграничных территориях. При этом патрулирование зоны на 10 км вглубь САР за исключением города Камышлы осуществляется совместными усилиями России и Турции.

Первая такая миссия была выполнена в начале ноября. Российские и турецкие военные в течение четырёх часов патрулировали район между населёнными пунктами Рас-эль-Айн и Камышлы.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, действия России на севере республики поддерживает преимущественно местное население.

«Неоднозначно к этому относится только та часть курдского населения, которая стремится к созданию независимого государства на территории Сирии», — пояснил он в комментарии RT.

По мнению экспертов, хотя ВС США остаются на севере САР, американские и российские военные смогут избегать случайных инцидентов после появления в этой части страны авиабазы ВКС РФ.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов, в Сирии функционирует специальная группа по координации действий между военными всех стран, присутствующих в регионе.

«В женевских договорённостях особенно подчёркнута важность координации военных действий США и России на сирийском участке. Трамп, конечно, непредсказуемый политик, но численность американских военных в Сирии невелика, США просто обозначают своё присутствие», — отметил эксперт.

Борьба за единство

При этом в Москве считают, что Вашингтон стремится разрушить территориальное единство Сирии, отделив регионы на восточном берегу Евфрата, чтобы создать там квазигосударственное образование. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на втором Парижском форуме мира. По его словам, Соединённые Штаты просят страны Персидского залива инвестировать в создание местной администрации на основе Сирийских демократических сил и курдских отрядов народной самообороны «с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения».

Как отмечают эксперты, помимо разделения страны, Вашингтон также стремится к свержению Башара Асада.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Flickr

© МИД России

«Для достижения этой цели США ранее использовали радикальные исламистские группировки, а затем начали поддерживать курдские вооружённые формирования, которые хотели создать некое независимое государство на сирийской территории. Создание российской авиабазы будет препятствовать планам Вашингтона, который намеревался использовать планы курдских вооружённых сил в своих интересах», — считает Борис Долгов.

По словам Александра Крылова, подавляющее большинство сирийцев выступают за сохранение территориальных границ, которые существовали до сентября 2011 года.

«Башар Асад считает, что нужно восстанавливать сирийские границы, которые были до начала конфликта. Однако ему достаточно сложно будет осуществить это в северных районах в одиночку, поэтому он станет опираться на поддержку России и Ирана. Думаю, что курды уже не будут столь активно призывать к созданию собственного государства», — считает Крылов.

Свою роль в этом сыграла и Турция, которая не заинтересована в активизации курдского сепаратизма в соседней стране, полагает Крылов.

Похожей точки зрения придерживается и Борис Долгов. Как отметил эксперт, появление базы ВКС России на севере республики должно способствовать достижению главной цели — восстановлении территориальной целостности Сирии.

«Сирийско-российское сотрудничество и совместная борьба против радикального исламизма продолжаются. Укрепление российского присутствия поможет подавить остатки радикальных исламистских группировок в регионе и восстановить единство государства. Это значимое событие не только для борьбы с терроризмом, но и в контексте расширения военно-технического сотрудничества Москвы и Дамаска», — заключил эксперт.