«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии

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В аэропорту Камышлы на севере Сирии размещена первая группа вертолётов ВКС России, с земли их прикрывает ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом информирует телеканал «Звезда».
«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии
  • РИА Новости

Как отмечается, авиационная группировка была перебазирована с базы в Хмеймиме, вертолёты летели на место назначения около пяти часов.

«Это первая группа боевых вертолётов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический», — сообщает корреспондент телеканала с места событий.

Как указывается, с земли вертолёты прикрывает система ПВО «Панцирь».

Ранее были опубликованы кадры, на которых видно, как вертолёты Ми-8 и Ми-35 ВКС провели облёт в сирийской провинции Хасеке.

Авиация обеспечивает безопасность наземного патруля российской военной полиции и ВС Турции. 

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