«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии
- РИА Новости
Как отмечается, авиационная группировка была перебазирована с базы в Хмеймиме, вертолёты летели на место назначения около пяти часов.
«Это первая группа боевых вертолётов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический», — сообщает корреспондент телеканала с места событий.
Как указывается, с земли вертолёты прикрывает система ПВО «Панцирь».
Ранее были опубликованы кадры, на которых видно, как вертолёты Ми-8 и Ми-35 ВКС провели облёт в сирийской провинции Хасеке.
Авиация обеспечивает безопасность наземного патруля российской военной полиции и ВС Турции.