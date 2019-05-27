«Риски возрастают»: Лавров о намерении США усилить военное присутствие на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения и международную повестку дня, включая развитие ситуации вокруг Венесуэлы. Отвечая на вопрос RT об озвученных президентом США Дональдом Трампом намерениях направить на Ближний Восток дополнительно 1500 военнослужащих, глава российского МИД выразил обеспокоенность в связи с возможной эскалацией в регионе. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.