Проявление «свободы дискуссии»: как в России отреагировали на сведения о «подозреваемом» по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании считает, что следует прислушаться к совету британского МИД и относиться к новым «данным» о «подозреваемых» по делу об отравлении Скрипалей как к «проявлению свободы общественной дискуссии». Так в дипмиссии отреагировали на публикацию группы блогеров Bellingcat, которые сообщили, что якобы «настоящее» имя Александра Петрова — Александр Мишкин. В Кремле эту информацию комментировать не стали, поскольку никаких официальных заявлений от властей Британии не было. По мнению экспертов, новые «подробности» инцидента в Солсбери появились потому, что Лондон чувствовал необходимость ответить на интервью, которое «подозреваемые» дали главреду RT Маргарите Симоньян.

В посольстве России в Лондоне назвали «спекуляциями» очередные сведения о «подозреваемом» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Как нам советует МИД Великобритании, к таким публикациям и выступлениям следует относиться как к проявлению свободы общественной дискуссии, в которую правительство не вмешивается. Уже появились сообщения, что британское МВД и лондонская полиция не намерены комментировать эти «спекуляции». Думается, это тот случай, когда стоит последовать примеру британских коллег», — заявил пресс-секретарь российской дипломатической миссии.

Он добавил, что российская сторона будет готова обсуждать эту и любую другую информацию по официальным каналам с Лондоном.

«Если же дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ со ссылками на анонимов или расследованиями общественных организаций (даже когда они со всей очевидностью связаны со спецслужбами), это лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости», — заключил сотрудник посольства РФ.

В понедельник, 8 октября, инициативная группа британских блогеров Bellingcat совместно с The Insider в очередной раз представила информацию, которая якобы должна доказать причастность России к инциденту с отравлением Скрипалей.

На этот раз Bellingcat заявил, что раскрыл настоящее имя Александра Петрова, которого Скотленд-Ярд считает одним из подозреваемых по делу Скрипалей. Якобы он является неким Александром Евгеньевичем Мишкиным, который окончил одну из элитных военно-медицинских академий, после чего был завербован ГРУ (с 2010 года Главное управление Генштаба Вооружённых сил РФ. — RT). Кроме того, несколько лет назад он получил звание Героя России.

При этом в Bellingcat сообщили, что получили эти сведения от «людей, знакомых с ним», а также из «открытых источников». Ранее аналогичным способом была добыта «информация» о том, что Руслан Боширов — это предположительно «сотрудник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига».

Отметим, что полиция Лондона отказалась от комментариев в связи с «гипотезами СМИ относительно их личностей».

«Распространение фейковых новостей»

Между тем в Москве напомнили, что российская сторона неоднократно обращалась к Лондону с предложением о совместном проведении расследования. Как отметил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, любые утверждения необходимо основывать на фактах.

«В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нет... К тому же какое России дело до Скрипаля и так далее? Великобритания бы лучше задумалась о последствиях в связи с трудностями брексита», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом в Кремле сообщили, что, как и ранее, не собираются вести «дискуссии со СМИ и общественными организациями» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ в Англии.

«Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим. Тем более мы не будем дальше вдаваться в какие-то объяснения, разъяснения или комментарии по тем темам, которые вбрасываются в СМИ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона изначально запрашивала у британцев «информацию о сущности, обстоятельствах этого дела и любые другие детали». «Никакой информации по официальным каналам предоставлено не было и не предоставлено до сих пор», — заключил он.

Добавим, что на прошлой неделе Генеральная прокуратура России получила от Великобритании официальный отказ по ходатайству об оказании правовой помощи в расследовании.

«Лондон опасается позиции самого Скрипаля»

Как считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, можно говорить об очевидной связи Bellingcat с британскими спецслужбами. По мнению эксперта, Лондону было необходимо ответить на интервью, которое дали Александр Петров и Руслан Боширов главному редактору RT Маргарите Симоньян.

«Проблема разрешилась, если бы появился сам Скрипаль и сказал, что он думает по этому поводу. Другое дело, что его, скорее всего, не выпустят к прессе. Ведь Скрипаль, который, похоже, не очень-то верит данным, которые ему предоставляет Великобритания, может сказать то, что думает. А то, что он думает, может не совпасть с тем, что говорит его новая родина», — сказал Бышок RT.

По мнению эксперта, информационная война против Москвы необходима для поддержания антироссийских санкций, а потому конфронтация продолжится — будут всплывать различные истории, связанные со Скрипалями, хакерами и «вмешательством во внутренние дела».

Появляющиеся сообщения об инциденте в Солсбери не имеют большого значения для российской стороны, поскольку Лондон не проводит расследование, а ведёт пропагандистскую кампанию. С таким утверждением выступил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«Мы не видим реального события — мы не участвовали в изучении места происшествия, не видим потерпевших — они как бы есть и как бы нет. Мы не знаем, живы эти люди или нет. То, как интерпретируется британскими СМИ и официальными лицами якобы участие России, — это высокомерный язык и пренебрежение к нашей стране. Мы видим, что это не расследование реального события, а пропагандистская кампания», — сказал он.

Как считает эксперт, дело Скрипалей может отойти на второй план, если появится какой-то другой повод для предъявления России новых обвинений.

«К сожалению, нынешний уровень наших отношений с Великобританией оставляет желать лучшего. Нет стремления развивать отношения, а есть намерение продолжать политику сдерживания России как конкурента, как серьёзного участника в мировой политике, чего Британия и её союзники допустить не хотят», — подчеркнул Почта в беседе с RT.