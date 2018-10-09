Посольство России прокомментировало новые данные о «подозреваемом» по делу Скрипалей

В посольстве России в Лондоне прокомментировали новые данные об имени второго «подозреваемого» по делу об инциденте в Солсбери.

«Российская сторона будет готова обсуждать эту и любую другую информацию по официальным каналам с британской стороной, если из Лондона поступит соответствующий запрос. Если же дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ со ссылками на анонимов или расследованиями общественных организаций (даже когда они со всей очевидностью связаны со спецслужбами), это лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

В МИД Великобритании также советуют относиться к таким публикациям как к проявлению свободы общественной дискуссии, в которую правительство не вмешивается.

«Уже появились сообщения, что британское МВД и лондонская полиция не намерены комментировать эти «спекуляции». Думается, это тот случай, когда стоит последовать примеру британских коллег», — отмечается в заявлении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что под именем Александр Петров скрывается некий Александр Евгеньевич Мишкин. Скотленд-Ярд не комментирует эти сообщения.

В сентябре СМИ также сообщили, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.