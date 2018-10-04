Захарова: Скрипаль войдёт в историю предателем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Скрипаль, пострадавший в Солсбери, войдёт в историю предателем.

«Предателем... его (Сергея Скрипаля. — RT) признал суд. И если о чём говорил президент Российской Федерации, то он только процитировал, только вернулся к заключению суда», — заявила Захарова, отвечая на вопрос, может ли заявление Путина повлиять на возможность доступа российского консула к Сергею Скрипалю.

Она напомнила, что Скрипаль был осуждён и приговорён к тюремному заключению.

«Никто его в ином качестве, кроме как в качестве предателя, не переименовывал. Именно так о нём говорил суд, именно таким он и войдёт в историю и уже вошёл в историю», — отметила представитель МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что заявление президента России прозвучало накануне, а доступ к Сергею Скрипалю российская сторона затребовала ещё полгода назад.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери, является предателем родины.