Путин назвал Скрипаля предателем родины

Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери, является предателем родины.

«Смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель родины, понимаете?» — сказал он.

Путин напомнил, что в своё время Скрипаль отсидел в тюрьме в общей сложности пять лет.

«Мы его выпустили, всё, он уехал, продолжал консультировать какие-то спецслужбы, ну и что?» — добавил он.

Ранее Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей.

RT ведёт прямую трансляцию.