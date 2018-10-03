Путин назвал Скрипаля предателем родины
- РИА Новости
«Смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель родины, понимаете?» — сказал он.
Путин напомнил, что в своё время Скрипаль отсидел в тюрьме в общей сложности пять лет.
«Мы его выпустили, всё, он уехал, продолжал консультировать какие-то спецслужбы, ну и что?» — добавил он.
Ранее Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей.