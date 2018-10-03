Путин назвал Скрипаля предателем родины

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Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери, является предателем родины.
Путин назвал Скрипаля предателем родины
  • РИА Новости

«Смотрю некоторые информационные источники, ваши коллеги там проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель родины, понимаете?» — сказал он.

Путин напомнил, что в своё время Скрипаль отсидел в тюрьме в общей сложности пять лет.

«Мы его выпустили, всё, он уехал, продолжал консультировать какие-то спецслужбы, ну и что?» — добавил он.

Ранее Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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