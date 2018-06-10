Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей

Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию стран — членов «Большой семёрки» по поводу отравления в британском Солсбери.

«Что касается «дестабилизирующих действий», так же как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было», — заявил он на пресс-конференции в Китае.

По его словам, солидарность «в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве».

«Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с сотрудничеством», — заключил он.

Ранее лидеры G7 в итоговом коммюнике затронули дело Скрипалей. Страны согласились с тем, что «очень вероятно», что Россия может быть причастна к событиям в Солсбери.

Лидеры «Большой семёрки» также призвали российскую сторону отказаться от «дестабилизирующего поведения».

Россия неоднократно опровергала причастность к данному инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Британией.

RT вёл прямую трансляцию.