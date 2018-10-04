Генпрокуратура получила отказ Британии на оказание помощи по делу Скрипалей

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Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство получило официальный отказ от Великобритании на оказание помощи по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Генпрокуратура получила отказ Британии на оказание помощи по делу Скрипалей
  • Reuters

«Действительно, накануне мы получили сигнал о том, что по каналам Министерства иностранных дел пришёл официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», — приводит РИА Новости слова Куренного.

Он отметил, что первоначально британская сторона молчала и не предоставляла никакой информации России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Лондона сотрудничать с российской Генпрокуратурой в расследовании дела об инциденте в Солсбери указывает на желание Великобритании скрыть правду.

В МВД Британии объяснили «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей.

5 сентября Куренной заявил, что Москва рассчитывает получить от Великобритании материалы по этому делу. 

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