Генпрокуратура получила отказ Британии на оказание помощи по делу Скрипалей

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство получило официальный отказ от Великобритании на оказание помощи по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Действительно, накануне мы получили сигнал о том, что по каналам Министерства иностранных дел пришёл официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», — приводит РИА Новости слова Куренного.

Он отметил, что первоначально британская сторона молчала и не предоставляла никакой информации России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Лондона сотрудничать с российской Генпрокуратурой в расследовании дела об инциденте в Солсбери указывает на желание Великобритании скрыть правду.

В МВД Британии объяснили «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей.

5 сентября Куренной заявил, что Москва рассчитывает получить от Великобритании материалы по этому делу.