Генпрокуратура получила отказ Британии на оказание помощи по делу Скрипалей
- Reuters
«Действительно, накануне мы получили сигнал о том, что по каналам Министерства иностранных дел пришёл официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», — приводит РИА Новости слова Куренного.
Он отметил, что первоначально британская сторона молчала и не предоставляла никакой информации России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Лондона сотрудничать с российской Генпрокуратурой в расследовании дела об инциденте в Солсбери указывает на желание Великобритании скрыть правду.
В МВД Британии объяснили «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей.
5 сентября Куренной заявил, что Москва рассчитывает получить от Великобритании материалы по этому делу.