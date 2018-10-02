МИД увидел в отказе Лондона сотрудничать по делу Скрипалей желание скрыть правду

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Лондона сотрудничать с российской Генпрокуратурой в расследовании дела об инциденте в Солсбери указывает на желание Великобритании скрыть правду.
МИД увидел в отказе Лондона сотрудничать по делу Скрипалей желание скрыть правду
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Соответствующий комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России. 

«Позиция официального Лондона, утверждённая, как отмечается, на самом высоком политическом уровне, лишь подтверждает явное желание властей этой страны скрыть правду, не допустить объективного и транспарентного расследования инцидента со Скрипалями и установления истинных причин произошедшего в Солсбери», — отметила она.

Захарова добавила, что правительство Британии использует дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери для продолжения конфронтационной линии на наращивание давления на Россию, создание негативного фона, а также противодействие российской политике на международной арене.

Она отметила, что «таковы с самого начала и были истинные цели британских политтехнологов».

Ранее в МВД Британии объяснили «угрозой суверенитету» отказ сотрудничать с Россией по делу Скрипалей.

5 сентября официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что Москва рассчитывает получить от Великобритании материалы по делу Скрипалей. 

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