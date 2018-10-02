The Guardian: Скрипаль не верил в «причастность» России к отравлению

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери, изначально не верил, что за инцидентом стоит Россия. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на книгу о россиянине.
The Guardian: Скрипаль не верил в «причастность» России к отравлению
  • РИА Новости

Книга британского журналиста Марка Урбана (BBC) была написана на основе бесед со Скрипалём в 2017 году. Она появится в продаже на этой неделе.

Отмечается, что после отравления в Солсбери Скрипаль пытался «смириться» с ситуацией, а когда вышел из комы, у него была тяжёлая психологическая реабилитация.

Как пишет издание, поначалу он отказывался «признавать, что стал целью Кремля».

По заявлениям британского журналиста, Скрипаль поддерживал российскую политику во многих вопросах, в том числе воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Указывается, что большую часть дня Скрипаль смотрел передачи Первого канала.

При этом в статье не уточняется, на каком основании газета приходит к заключению о реакции россиянина на события в Солсбери.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дело об отравлении в Солсбери является грубо сколоченной провокацией.

СМИ также сообщали, что Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами четырёх стран НАТО

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