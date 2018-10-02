The Guardian: Скрипаль не верил в «причастность» России к отравлению
- РИА Новости
Книга британского журналиста Марка Урбана (BBC) была написана на основе бесед со Скрипалём в 2017 году. Она появится в продаже на этой неделе.
Отмечается, что после отравления в Солсбери Скрипаль пытался «смириться» с ситуацией, а когда вышел из комы, у него была тяжёлая психологическая реабилитация.
Как пишет издание, поначалу он отказывался «признавать, что стал целью Кремля».
По заявлениям британского журналиста, Скрипаль поддерживал российскую политику во многих вопросах, в том числе воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Указывается, что большую часть дня Скрипаль смотрел передачи Первого канала.
При этом в статье не уточняется, на каком основании газета приходит к заключению о реакции россиянина на события в Солсбери.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дело об отравлении в Солсбери является грубо сколоченной провокацией.
СМИ также сообщали, что Сергей Скрипаль сотрудничал со спецслужбами четырёх стран НАТО.