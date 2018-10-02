Нарышкин назвал ситуацию со Скрипалями грубо сшитой провокацией

Короткая ссылка
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дело об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является грубо сколоченной провокацией.
Нарышкин назвал ситуацию со Скрипалями грубо сшитой провокацией
  • Reuters

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе презентации двухтомника «История Крыма» в Москве.

«Я так бы ответил на ваш вопрос: даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, сделано это было непрофессионально. Я могу ещё раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация», — отметил Нарышкин.

В начале марта стало известно, что в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы. Их состояние оценивалось как критическое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить