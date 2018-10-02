Нарышкин назвал ситуацию со Скрипалями грубо сшитой провокацией

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что дело об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является грубо сколоченной провокацией.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе презентации двухтомника «История Крыма» в Москве.

«Я так бы ответил на ваш вопрос: даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, сделано это было непрофессионально. Я могу ещё раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация», — отметил Нарышкин.

В начале марта стало известно, что в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы. Их состояние оценивалось как критическое.