Фокус на Идлиб: что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

17 сентября в Сочи Владимир Путин проведёт переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции приезжает в Россию, чтобы обсудить ряд международных вопросов. Одной из ключевых тем диалога станет сирийский конфликт, а именно — ситуация в провинции Идлиб и прилегающих районах. В Москве отмечают, что эти территории остаются форпостом террористов, для разоружения которых необходимо искать дипломатические пути решения. Анкара, способная оказать существенное влияние на силы в регионе, открыта к диалогу, подчёркивают эксперты.

17 сентября в Сочи прибывает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Цель визита — встреча с российским коллегой Владимиром Путиным и обсуждение ситуации, сложившейся на севере Сирии в регионе «большого Идлиба». Ранее министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили, что эта тема станет главной на переговорах Путина и Эрдогана.

14 сентября в Стамбуле представители России, Турции, Франции и Германии также обсудили ситуацию на севере Сирии. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, стороны согласились, что решение проблемы Идлиба должно быть не военным, а политическим.

Позиция Анкары

Обстановка в провинции Идлиб и ряде прилегающих районов, оставшихся последним оплотом боевиков в Сирии, беспокоит турецкую сторону, опасающуюся наступления сирийской армии.

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Здесь, помимо террористов из организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*, действует протурецкая коалиция «Фронт национального освобождения». Однако основные маршруты, связывающие умеренных исламистов с Турцией, проходят через территории, контролируемые террористами. Поэтому, отмечают эксперты, Анкара не ведёт интенсивных боевых действий против ХТШ, опасаясь, что если начнёт конфликт с радикалами, то её союзники в это время будут изолированы и разбиты сирийской правительственной армией.

Попытка же ликвидировать «Хайат Тахрир аш-Шам» путём прямого наступления сирийских правительственных войск приведёт к тому, что и турецкие войска, размещённые в Идлибе как гаранты существования зоны деэскалации в соответствии с соглашениями 2017 года, и союзные туркам исламистские силы окажутся в окружении войск официального Дамаска, с которым у Анкары до сих пор натянутые отношения.

Кроме того, Турцию тревожит, что в результате наступления сирийских войск на Идлиб ей придётся решать проблему беженцев и радикалов, которые попытаются найти пристанище на турецкой территории. Дать добро на уничтожение собственных союзников в Сирии Анкара не может и потому, что это негативно отразится на престиже страны.

«Урон имиджу в этом случае может привести к ослаблению позиции Эрдогана на всём Ближнем Востоке», — подчеркнул в беседе с RT аналитик Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Поэтому, как поясняют эксперты, Турция и выступает резко против проведения наступления на Идлиб. Ситуация в этом регионе уже обсуждалась в ходе трёхстороннего саммита глав государств, участвующих в переговорах в астанинском формате: 7 сентября президенты России, Ирана и Турции обсуждали этот вопрос на саммите в Тегеране.

Боевики в Идлибе

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© Daniel Leal-Olivas

Тогда Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани призвали сирийских террористов прекратить сопротивление и сдать оружие. В текст итоговой декларации, несмотря на предложение Эрдогана, не был включён пункт о «перемирии» в Идлибе. Однако, как отмечают эксперты, с того времени интенсивных боёв в этой зоне не было.

«Результат переговоров в Тегеране мы наблюдаем сейчас — никаких военных действий в Идлибе не ведётся», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент именно Россия и Турция являются главными силами, интересы которых пересекаются в Идлибе и которые до этого вели интенсивные переговоры по дипломатической и военной линии. Поэтому встреча в Сочи проходит без участия представителей третьей стороны астанинского формата — Ирана.

«Россия не может не реагировать»

В Москве отмечают, что террористы, сосредоточенные в Идлибе, представляют угрозу как для самой Сирии, так и для российских войск на базе в Хмеймиме. Неоднократно в течение последних месяцев российский опорный пункт в регионе подвергался атакам беспилотников с территории Идлиба. Эту тему поднимал на переговорах в Тегеране Владимир Путин, постоянно говорит о ней и российский МИД.

«Беспилотники десятками взлетают из Идлиба, один даже смог сбросить взрывчатые вещества. С тех пор все они подавляются, уничтожаются», — отметил 14 сентября во время визита в Берлин глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров. Днём ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что террористы в Идлибе готовятся к наступлению на позиции правительственных войск в Алеппо и Хаме. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии фиксирует обстрелы населённых пунктов боевиками в провинции Алеппо.

В свою очередь, замглавы МИД России Олег Сыромолотов отмечает, что Россия не может не реагировать на агрессию террористов в Идлибе.

Несмотря на отсутствие боевых действий, ситуация вокруг Идлиба остаётся крайне непростой. Так, на прошлой неделе президент Турции на страницах американского издания The Wall Street Journal призвал страны Запада остановить возможное наступление сирийских правительственных войск против боевиков мятежной провинции. В самом Идлибе идёт усиление турецких войск, а также сирийской вооружённой оппозиции.

«Из оппозиционных источников поступают сведения, что подконтрольная Турции Сирийская национальная армия получает новое вооружение и боеприпасы», — отметил Кирилл Семёнов. — Эрдоган ввёл в Идлиб новые подразделения, танки и артиллерийские системы, что делает проведение операции сил Асада очень сложной и чреватой боестолкновением с турецкими частями».

На этом фоне российское Минобороны предупреждает, что западные спецслужбы и террористы готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия, которая станет предлогом для авиаударов коалиции во главе с США по Сирии.

Военнослужащие Сирийской арабской армии

Reuters

«Ситуация в Идлибе накаляется. С одной стороны, там скопилось значительное число армейских частей сирийской армии, с другой — турецкие наблюдательные пункты получили подкрепление, — говорит Тимур Ахметов. — Всё это осложняется и продолжающимися провокациями террористов. Все понимают, что ситуацию надо решать. Турция пытается продавить свой вариант разрешения, при котором удалось бы учесть её интересы. Параллельно с этим идёт зондирование позиции западных стран, поддержка которых важна для Турции».

Поэтому, по словам эксперта, именно сейчас Путин и Эрдоган заинтересованы в «сверке часов для скорейшего и эффективного решения проблемы терроризма в Идлибе».

Взаимные компромиссы

Одним из главных требований российской стороны к Турции, как заявлял ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, является «размежевание» экстремистов и представителей оппозиции в Идлибе. По мнению Тимура Ахметова, Анкара способна провести такие действия.

«Сам опыт гражданской войны в Сирии показал, что для отдельных лиц переход из одной группы вооружённой оппозиции в другую не представляет особых проблем. Заставить людей вступить в ряды умеренной оппозиции — не самая большая проблема. Главное — убедить их отказаться от радикальных деструктивных идей», — подчеркнул эксперт, добавив, что Анкара сможет заняться дерадикализацией боевиков. Ранее в ходе саммита в Тегеране Эрдоган обещал решить вопрос с атаками дронов на российские позиции в Хмеймиме и сирийскую провинцию Алеппо.

По словам Тимура Ахметова, «влияние Анкары на оппозицию велико». В течение последних лет гражданской войны именно Турция была основным маршрутом доставки вооружения, людей и гуманитарной помощи на территории сирийской оппозиции.

«Кроме того, у Турции сохраняются контакты по сирийскому досье как с западными странами, так и с монархиями Залива, т. е. дипломатический вес Турции тоже может оказывать влияние на сирийскую оппозицию», — считает политолог.

Однако, по словам Кирилла Семёнова, Турция может пойти на уступки только в том случае, если наступление на Идлиб будет отложено. «За Москвой остаётся общее координирование операций в Сирии, без согласия Москвы никакая операция в Идлибе не начнётся», — утверждает эксперт.

По мнению политолога, Анкара хотела бы сохранить Идлиб под контролем сирийской оппозиции, пока не будет достигнуто соглашения об интеграции лояльных ей группировок в политическую систему Сирии и сирийскую армию.

«Скорее всего, по итогам переговоров Эрдогана и Путина Турции будет дана некая отсрочка, за время которой ей нужно будет решить проблему «Хайат Тахрир аш-Шам», — полагает Кирилл Семёнов. — Если у Анкары получится этот вопрос уладить, то, возможно, операцию в Идлибе отложат».

Турецкий военный конвой в Идлибе

AFP

© OMAR HAJ KADOUR

По словам эксперта, вероятно и то, что в рамках турецких уступок какие-то районы Идлиба попадут под совместный контроль Москвы и Анкары. Например, участок Алеппо — Хомс стратегически важной трассы М5 сейчас контролируется вооружённой оппозицией, но важен для связи Алеппо с Дамаском.

«Могут быть какие-то уступки в провинциях Хама, Латакия, где какие-то территории могут быть переданы Башару Асаду», — считает Кирилл Семёнов.

Личная встреча Путина и Эрдогана обычно даёт большой стимул для двустороннего сотрудничества, считает Тимур Ахметов.

«В этот раз, скорее всего, Эрдоган намерен донести свои аргументы и дать гарантии из собственных уст, при этом достигнутые договорённости могут привести к изменению ситуации в Идлибе. Главное при этом, чтобы лидеры продолжали диалог максимально открыто и искренне пытались уладить все спорные вопросы», — резюмировал эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.