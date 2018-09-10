«Игра с нулевой суммой»: решатся ли США на удар по Сирии

Пентагон разрабатывает варианты ударов по Сирии в случае применения химоружия, среди целей могут оказаться позиции Ирана и России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США. Издание отмечает, что окончательного решения Дональд Трамп ещё не вынес. По данным немецких СМИ, Соединённые Штаты также обратились к Германии с просьбой принять участие в нанесении ударов по правительственным силам САР. Однако в бундестаге подобное развитие событий исключили. Насколько высок риск эскалации конфликта — в материале RT.

Дональд Трамп изучает возможные меры в отношении Ирана и России в случае якобы планируемого сирийскими властями применения химоружия при наступлении на провинцию Идлиб. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в администрации президента США.

«Пентагон разрабатывает военные варианты, однако Трамп пока не принял решения, какие действия вызовут военный ответ, а также будут ли удары США нацелены на российские или иранские вооружённые силы, помогающие Асаду в Сирии», — информирует газета.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что США могли бы использовать и точечные экономические меры в отношении сирийских властей в ответ на «военные удары».

«Мы располагаем политическими инструментами, в нашем распоряжении есть и экономические инструменты. Существует множество различных способов, к которым мы могли бы прибегнуть, если Асад совершит неосторожный, опасный шаг», — утверждает собеседник издания.

Риск высок

За день до публикации в The Wall Street Journal телеканал Fox News отметил, что Пентагон направил в свой сирийский гарнизон Эт-Танф дополнительный военный контингент — более сотни морских пехотинцев.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в апреле 2017 года предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского лидера Башара Асада. Об этом стало известно из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», которая поступит в продажу в США 11 сентября.

По информации автора книги, данный эпизод имел место после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.

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«Давайте убьём его! Пойдём! Давайте... убьём их всех!» — сказал Трамп по телефону Мэттису, согласно данным Вудворда. Как отмечается, глава Пентагона ответил президенту, что займётся этим вопросом, но, повесив трубку, сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут.

«Мы будем действовать намного более взвешенным образом», — указал Мэттис.

Позднее в Вашингтоне было принято решение о нанесении ракетного удара по Сирии. При этом Трамп отрицает, что такой разговор с Мэттисом имел место в действительности.

«Никогда не обсуждалось», — подчеркнул Трамп.

Риск того, что президент США примет решение нанести удары по иранским и российским позициям в Сирии, достаточно высок, считает доктор военных наук и председатель Союза геополитиков Константин Сивков.

«Это обусловлено тем, что американцы в Сирии находятся в ситуации игры с нулевой суммой — выигрыш одной стороны однозначно оборачивается проигрышем другой в равном объёме. Если США придётся уйти из Сирии, они потеряют влияние на Ближнем Востоке. Если Россия уйдёт из Сирии, с ней случится то же самое. Идлиб является последней точкой — если он будет освобождён, американцам придётся покинуть страну. В противном случае их влияние останется там на долгое время», — пояснил эксперт.

В такой ситуации США могут пойти на применение оружия, в том числе против России и Ирана, отметил он.

«Очень высок риск того, что конфликт начнёт расширяться. Но в любом случае любая операция против России и Ирана будет сопряжена со значительными потерями со стороны атакующего», — подчеркнул в разговоре с RT Сивков.

С ним согласился член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. В беседе с RT он заявил, что с ситуацией в Идлибе США «попали в определённую ловушку». По словам эксперта, удар приведёт к столкновению российских и американских интересов, эскалации конфликта и, как следствие, к поражению Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах.

«Трамп находится в ловушке: не ударить нельзя, а если ударишь, то будут серьёзные потери. На кону — его репутация как мирового лидера. С другой стороны, на кону его возможность переизбрания на второй срок и формирования абсолютного большинства в сенате и конгрессе. Полагаю, что Трампу в третий раз не удастся отбомбить пустыню и отчитаться об этом — ему нужно что-то сделать, он теряет избирателя. Он может рискнуть и нанести серьёзный удар», — предположил Судаков.

«Это будет серьёзным шагом»

По данным газеты Bild, Вашингтон обратился к Германии с просьбой принять участие в нанесении ударов по Сирии в случае, если там будет применено химическое оружие. Издание уточняет, что этот вопрос обсуждался на встрече главы Минобороны Урсулы фон Ляйен с американским военным атташе.

На встрече главы Минобороны ФРГ и военного атташе США обсуждалось участие немецких самолётов Tornado в непосредственных ударах по позициям сирийских правительственных сил

Reuters

© Umit Bektas

Как сообщает Bild, на встрече обсуждалось проведение разведывательных полётов немецких самолётов Tornado, а также непосредственные удары по позициям сирийских правительственных сил. В качестве целей для ударов были обозначены авиабазы, а также склады и командные пункты армии САР. Bild отмечает, что решение об участии Германии в ударах по Сирии может стать «историческим» из-за того, что законное правительство страны поддерживает Москва.

«Германия тем самым впервые бы рисковала пойти на прямую конфронтацию с союзником Сирии — Россией», — пишет газета.

При этом канцлер Ангела Меркель ранее неоднократно заявляла, что участие ФРГ в военных операциях в Сирии полностью исключено. На этот раз последнее слово в решении об участии в ударах также останется за ней.

По мнению начальника сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Ивана Коновалова, на участие в военной операции Берлин может подтолкнуть желание играть более значимую роль на международной арене.

«Берлин хочет добиться более равноправного статуса в отношениях с Вашингтоном, а сделать это можно только на поле боя. Однако сейчас политики и исполнительная власть там ориентированы на пацифизм. Если они примут это решение, это будет серьёзным шагом», — считает эксперт.

Комментируя информацию Bild, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес исключила возможность участия вооружённых сил ФРГ в военных действиях в отношении правительственных сил Сирии.

«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — подчеркнула она.

Готовящиеся провокации

В конце августа, российское Минобороны предупредило, что боевики различных террористических группировок готовятся инсценировать применение химического оружия при наступлении на их позиции правительственных войск. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что эта акция готовится при участии представителей спецслужб Великобритании и послужит формальным предлогом для дальнейших ударов стран западной коалиции.

«Данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной «тройкой» (Вашингтон — Лондон — Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР», — сообщил Антонов.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что представители организации «Белые каски» уже доставили отравляющие вещества на склад боевиков в сирийском Саракибе.

Идлиб остаётся единственным регионом Сирии, который контролируется террористами и боевиками вооружённых групп оппозиции. В прошлом году там была создана северная зона деэскалации для боевиков с семьями, которые отказались добровольно сдать оружие и прекратить участие в конфликте.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что на сегодняшний день в Идлибе находятся около 10 тыс. террористов из «Аль-Каиды»* и «Джебхат ан-Нусры»**.

Как отметил президент России Владимир Путин по итогам саммита лидеров России Турции и Ирана, который состоялся 7 сентября в Тегеране, главная задача трёх стран — изгнать боевиков из Идлиба.

«Их присутствие несёт прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона», — подчеркнул российский лидер.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.