В бундестаге исключили возможность удара Германии по войскам Сирии

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Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес исключила возможность участия Вооружённых сил ФРГ в военных действиях в отношении правительственных сил Сирии.
В бундестаге исключили возможность удара Германии по войскам Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом Налес прокомментировала сообщения издания Bild о том, что немецкое Министерство обороны изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада.

«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — отметила она.

Ранее газета Bild со ссылкой на источник писала, что Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду.

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