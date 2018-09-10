В бундестаге исключили возможность удара Германии по войскам Сирии
- Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Таким образом Налес прокомментировала сообщения издания Bild о том, что немецкое Министерство обороны изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада.
«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — отметила она.
Ранее газета Bild со ссылкой на источник писала, что Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду.