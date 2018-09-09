СМИ: Германия может присоединиться к ударам США, Британии и Франции по Асаду

Министерство обороны Германии изучает возможность применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado против армии президента Сирии Башара Асада, пишет Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен поручила изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственных силам САР в случае применения ими химического оружия.

Как напоминает таблоид, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель исключала возможность участия Германии в военных действиях в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что военная разведка США составила список сирийских объектов, по которым может быть нанесён воздушный удар, если президент страны Дональд Трамп отдаст приказ о нападении.