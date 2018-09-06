Во Франции заявили о готовности нанести удары по САР в случае применения химоружия в Идлибе
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Об этом сообщает Reuters.
«Мы готовы нанести удар, если химическое оружие будет вновь применено», — заявил Лекуантр.
Как отмечается, он также выразил надежду, что «Исламское государство»* в Сирии и Ираке прекратит своё существование к концу ноября.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты «очень рассердятся», если в сирийской провинции Идлиб начнётся кровопролитие.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.