Во Франции заявили о готовности нанести удары по САР в случае применения химоружия в Идлибе

Глава Генштаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что французская армия готова вновь нанести удар по Сирии, если в сирийском Идлибе будет применено химическое оружие.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы готовы нанести удар, если химическое оружие будет вновь применено», — заявил Лекуантр.

Как отмечается, он также выразил надежду, что «Исламское государство»* в Сирии и Ираке прекратит своё существование к концу ноября.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты «очень рассердятся», если в сирийской провинции Идлиб начнётся кровопролитие.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.