Меркель рассказала, что обсуждала ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей. Я говорила об этом с Эрдоганом и Путиным», — заявила Меркель.
Она отмечает, что в Идлибе находятся радикальные группы, с которыми следует бороться, но в то же время необходимо защитить мирное население.
6 сентября стало известно, что глава МИД Германии Хайко Маас провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в сирийском Идлибе.
Ранее Эрдоган назвал важным сотрудничество с Россией на фоне ситуации в Идлибе. Он также выразил надежду на то, что в ходе саммита Россия — Турция — Иран, который пройдёт 7 сентября в Тегеране, «удастся предотвратить действия сирийского режима».