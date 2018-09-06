Меркель рассказала, что обсуждала ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Меркель рассказала, что обсуждала ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей. Я говорила об этом с Эрдоганом и Путиным», — заявила Меркель.

Она отмечает, что в Идлибе находятся радикальные группы, с которыми следует бороться, но в то же время необходимо защитить мирное население.

6 сентября стало известно, что глава МИД Германии Хайко Маас провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в сирийском Идлибе.

Ранее Эрдоган назвал важным сотрудничество с Россией на фоне ситуации в Идлибе. Он также выразил надежду на то, что в ходе саммита Россия — Турция — Иран, который пройдёт 7 сентября в Тегеране, «удастся предотвратить действия сирийского режима».

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