«Чем кризиснее, тем выгоднее»: зачем США проводят военные учения на территории Сирии

США проводят военные учения на территории Сирии. Манёвры включают в себя боевые стрельбы и показательную воздушную переброску тактического подразделения в районе американской базы Эт-Танф. Как утверждает Центральное военное командование Соединённых Штатов, учения проводятся с целью «укрепления возможностей» в борьбе с ИГ*. По данным западных СМИ, передвижения американских военных призваны продемонстрировать их «боеготовность» сирийским и российским властям. Эксперты отмечают, что Вашингтон пытается спровоцировать Москву и Дамаск и «показать, кто в доме хозяин». При этом аналитики подчёркивают, что пребывание американских ВС на территории САР и проведение учений противоречит международному праву.

Силы международной коалиции во главе с США проводят военные учения на востоке Сирии. Как сообщило Центральное военное командование США манёвры проводятся в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него.

«Учения включают атаку с воздуха подразделения размером с роту с боевыми стрельбами... Наши силы продемонстрируют способность быстро развёртываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быстрое проникновение в любом месте в районе совместных операций коалиции», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что американские военные проинформировали российскую сторону о проведении учений, чтобы избежать «недопонимания или эскалации напряжённости».

США заявляют, что учения проводятся с целью борьбы с террористической организацией «Исламское государство».

«Учения, подобные этому, укрепляют наши возможности поражения ИГИЛ и гарантируют нашу готовность реагировать на любую угрозу нашим войскам», — говорится в заявлении командования.

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц ВС США утверждает, что военные учения — это прямой ответ России.

«Учения специально предназначены для того, чтобы подразделения сил России и режима [президента Сирии Башара Асада] могли наблюдать за действиями военных США и получить представление о степени их боеготовности», — сообщает СМИ.

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7 сентября в CNN заявили о том, что Москва якобы дважды уведомляла Вашингтон о том, что российские войска совместно с правительственными силами Сирии готовы наносить удары по территории страны, где находятся войска США.

«Показать, кто в доме хозяин»

Соединённые Штаты, проводя военные учения на территории Сирии, пытаются спровоцировать Москву и Дамаск, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Они сейчас заинтересованы в том, чтобы разделить пирог и оторвать лакомые куски Сирии себе. Мы провели и проводим учения в Средиземном море, где находятся наши корабли, фрегаты, крейсеры. США сейчас затеяли авантюру. Понятно, что возможная провокация, которую должны были организовать «Белые каски» в Идлибе с применением химического оружия, по сути дела провалилась. Американцам ничего не остаётся, кроме как провести учения с применением своих наземных и военно-воздушных сил», — отметил эксперт.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что западная коалиция во главе с США готовит удар по Сирии. Поводом для атаки должна стать подготовленная боевиками инсценировка «химатаки» в Идлибе.

По мнению эксперта, Вашингтон не заинтересован в изгнании террористов из Сирии.

«Для них (США — RT.) чем кризиснее ситуация, тем выгоднее. Для американцев сейчас важно закрепиться в Сирии, и проведение там учений ставит достаточно серьёзный вопрос о противостоянии с Россией. Они не хотят отдавать Сирию в руки российской коалиции, поэтому пытаются показать, кто в доме хозяин», — отметил Гусев.

Напомним, что в настоящее время Идлиб остаётся единственной из четырёх зон деэскалации, неподконтрольной Дамаску. С 2011 года северо-западная провинция является оплотом террористических группировок.

4 сентября президент США Дональд Трамп призвал не допустить операции армии Сирии в Идлибе.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьёзную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии», — заявил он.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2018 г.

Нарушение норм международного права

По данным агенства Reuters, военнослужащие США докладывают президенту Дональду Трампу о вариантах военного ответа в случае, если Дамаск применит «химическое оружие» на территории провинции Идлиб.

Также по теме Ювелирная работа: в Минобороны опубликовали видео авиаударов по объектам террористов в Идлибе Министерство обороны РФ обнародовало видеозаписи нанесения авиаударов по объектам «Джабхат ан-Нусры»* в сирийской провинции Идлиб....

«Мы находимся в регулярном диалоге с президентом для того, чтобы он понимал, какой может быть реакция в случае применения химического оружия», — приводит агенство слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

По мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, западные страны не хотят победы над террористами в Сирии.

«У нас стойкое впечатление, что наши западные партнёры нагнетают истерию вокруг Идлиба, общими путями стремятся не допустить падения последнего крупного террористического анклава в Сирии», — сказал он.

При этом само присутствие американских военных на территории САР нарушает международное право, напоминают эксперты.

«Нахождение американских войск в Сирии — нонсенс. Это практически нарушение всех норм международного права. Россия в Сирии находится по приглашению легитимного президента Башара Асада. Американцев никто и никогда не приглашал, они там по своей инициативе. Поэтому проведение учений на территории суверенного независимого государства — это попрание международных прав», — отметил Александр Гусев.

С дипломатической и международной точки зрения Соединённые Штаты находятся на территории САР «как бандиты», отметил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

«Проводить учения на чужой территории без приглашения во время боевых действий — верх цинизма. Поэтому от США сейчас можно ожидать всё что угодно. После того как они распахали Ракку вдоль и поперёк, а теперь цинично говорят, что возможны жертвы среди мирного населения при российской операции. Поэтому глупо показывать нам свои успехи в учениях, когда идут боевые действия», — отметил эксперт.

Ранее, 4 сентября, самолёты Воздушно-космических сил России, дислоцированные на авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии, поразили объекты террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»** в провинции Идлиб.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

