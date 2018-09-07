Возглавляемая США коалиция начала военные учения на востоке Сирии
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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте коалиции.
«Учения включают атаку с воздуха на подразделение размером с роту с боевыми стрельбами... Наши силы продемонстрируют способность быстро развёртываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быстрое проникновение в любом месте в районе совместных операций коалиции», — цитирует текст РИА Новости.
Уточняется, что учения проводятся в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него.
Также отмечается, что в коалиции проводится работа по взаимодействию с российскими коллегами с целью недопущения эскалации напряжённости, а также предотвращения недопонимания.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.