Антонов рассказал, что провокация с химоружием в Сирии готовится при участии британских спецслужб

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной «тройкой» (Вашингтон — Лондон — Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР», — говорится в тексте.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что представители организации «Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад боевиков в сирийском Саракибе.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что у Дамаска нет химического оружия, как и планов по его применению.