Антонов рассказал, что провокация с химоружием в Сирии готовится при участии британских спецслужб

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Данная провокация, готовящаяся при активном участии британских спецслужб, может стать поводом для нанесения западной «тройкой» (Вашингтон — Лондон — Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР», — говорится в тексте.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что представители организации «Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад боевиков в сирийском Саракибе.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что у Дамаска нет химического оружия, как и планов по его применению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить