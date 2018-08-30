Антонов заявил, что предостерёг США от агрессии против Сирии

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что предостерёг Соединённые Штаты от агрессии против Сирии. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы предостерегли США от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии. Очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам. От этого выиграют лишь террористы. Рассчитываем, что наша озабоченность была услышана», — сказал он.

При этом Антонов выразил надежду, что американские партнёры предпримут усилия для того, чтобы предотвратить осуществление возможной провокации с применением химического оружия в Сирии.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что представители организации «Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад боевиков в сирийский Саракиб.

Также посол Сирии в России Рияд Хаддад рассказал, что Дамаск избавился от своего химического арсенала в 2013 году, никогда не использовал и не будет использовать химическое оружие.