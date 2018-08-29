Сотрудники Госдепа выразили послу России в США опасения из-за «наступления на Идлиб» в Сирии

Сотрудники Госдепартамента поделились с послом России в США Анатолием Антоновым опасениями по поводу возможного «наступления правительственных войск Сирии в провинции Идлиб».

Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Мы поделились с русскими опасениями насчёт любого возможного наступления в Идлибе», — сказала она.

По её словам, спецпредставитель Госдепа по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд поделились с российской стороной «обеспокоенностью относительно того, что может произойти в Идлибе».

Ранее Науэрт заявила, что Вашингтон призвал Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия.