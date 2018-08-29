Сотрудники Госдепа выразили послу России в США опасения из-за «наступления на Идлиб» в Сирии
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Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
«Мы поделились с русскими опасениями насчёт любого возможного наступления в Идлибе», — сказала она.
По её словам, спецпредставитель Госдепа по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд поделились с российской стороной «обеспокоенностью относительно того, что может произойти в Идлибе».
Ранее Науэрт заявила, что Вашингтон призвал Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия.