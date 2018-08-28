В Госдепе предупредили о последствиях возможного применения химоружия в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон призвал Москву донести до властей Сирии необходимость отказа от возможного применения химического оружия.

«Администрация Соединённых Штатов и её партнёры дадут быстрый и подходящий ответ на любой подтверждённый случай использования химического оружия в Идлибе или где-либо ещё в Сирии. Так что мы призываем Россию очень ясно разъяснить Дамаску: это не останется без последствий», — заявила Науэрт на брифинге в Белом доме.

Она отметила, что председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд довёл эту информацию до сведения начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Дамаска нет химического оружия, как и планов по его применению.