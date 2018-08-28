Небензя: у Дамаска нет химоружия и намерений его применять
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- globallookpress.com
«У сирийских ВС нет химического оружия и планов его использования. Нет в этом и никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в Идлибе.
Он отметил, что «люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трёх могущественных держав».
По его словам, за подобными провокациями могут стоять боевики.
RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза ООН.