Небензя: у Дамаска нет химоружия и намерений его применять

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Дамаска нет химического оружия, как и планов по его применению.

«У сирийских ВС нет химического оружия и планов его использования. Нет в этом и никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в Идлибе.

Он отметил, что «люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трёх могущественных держав».

По его словам, за подобными провокациями могут стоять боевики.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза ООН.