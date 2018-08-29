Лавров рассказал о контактах России и США по ситуации вокруг Идлиба
- Reuters
«Что касается наших контактов с американцами (по Идлибу. — RT), такие контакты ведутся. Такую тему затрагивал Майк Помпео, когда звонил мне по телефону несколько дней назад», — сказал он.
Как отметил Лавров, эту же тему затрагивал и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым в Женеве.
Ранее Лавров сообщил, что вопрос размежевания умеренной оппозиции и боевиков в Идлибе обсуждается военными России и Турции.