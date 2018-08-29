Лавров рассказал о контактах России и США по ситуации вокруг Идлиба

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Россия и США обсуждают ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT.
Лавров рассказал о контактах России и США по ситуации вокруг Идлиба
  • Reuters

«Что касается наших контактов с американцами (по Идлибу. — RT), такие контакты ведутся. Такую тему затрагивал Майк Помпео, когда звонил мне по телефону несколько дней назад», — сказал он.

Как отметил Лавров, эту же тему затрагивал и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым в Женеве.

Ранее Лавров сообщил, что вопрос размежевания умеренной оппозиции и боевиков в Идлибе обсуждается военными России и Турции

RT ведёт прямую трансляцию.

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