Лавров рассказал о контактах России и США по ситуации вокруг Идлиба

Россия и США обсуждают ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT.

«Что касается наших контактов с американцами (по Идлибу. — RT), такие контакты ведутся. Такую тему затрагивал Майк Помпео, когда звонил мне по телефону несколько дней назад», — сказал он.

Как отметил Лавров, эту же тему затрагивал и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым в Женеве.

Ранее Лавров сообщил, что вопрос размежевания умеренной оппозиции и боевиков в Идлибе обсуждается военными России и Турции.

RT ведёт прямую трансляцию.