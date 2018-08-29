МИД: Россия обсуждает ситуацию в Идлибе с Ираном и Турцией

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Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией, а также с сирийским правительством и представителями оппозиции. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.
МИД: Россия обсуждает ситуацию в Идлибе с Ираном и Турцией
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«Мы обсуждаем все эти вопросы напрямую с заинтересованными сторонами, в частности в рамках консультаций с другими странами — гарантами перемирия в Сирии — Турцией и Ираном», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, также присутствуют «законное правительство в Дамаске», некоторые представители политической, внутренней, внешней оппозиции и вооружённой оппозиции, участвующей в переговорах в Астане.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН призвал главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться.

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