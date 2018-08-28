Небензя: Москва призывает главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться
- РИА Новости
«Призываем командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статус-кво неприемлемо», — заявил Небензя.
Также он отметил, что Москва считает приоритетной задачу размежевания террористов и умеренной оппозиции в сирийском Идлибе.
Кроме того, Небензя заявил, что у Дамаска нет химического оружия, как и планов по его применению.