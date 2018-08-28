Небензя: Москва призывает главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН призвал главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться.
Небензя: Москва призывает главарей боевиков в сирийском Идлибе сдаться
  • РИА Новости

«Призываем командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования. Такая возможность пока есть, однако сохранение статус-кво неприемлемо», — заявил Небензя.

Также он отметил, что Москва считает приоритетной задачу размежевания террористов и умеренной оппозиции в сирийском Идлибе.

Кроме того, Небензя заявил, что у Дамаска нет химического оружия, как и планов по его применению.

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