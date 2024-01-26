«Опасное противостояние»: эксперты — об угрозах Израиля ударить по Ирану и открыть фронт против «Хезболлы»

В Тель-Авиве назвали Иран «законной целью» израильских вооружённых сил. С таким заявлением в СМИ выступил министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат. По мнению чиновника, Тегеран должен осознавать последствия антиизраильской политики и поддержки подконтрольных ему формирований. Опрошенные RT эксперты полагают, что подобные высказывания лишь обостряют обстановку на Ближнем Востоке. При этом, по мнению специалистов, у Израиля может не хватить ресурсов на одновременное ведение боевых действий против Ирана, «Хезболлы» и палестинского сопротивления в секторе Газа.

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью The Telegraph сделал ряд угрожающих высказываний в адрес Ирана, Ливана и палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

В частности, глава ведомства заявил, что Иран является «законной целью» ЦАХАЛ. По словам Барката, Тель-Авив должен взять на вооружение стратегию Джона Кеннеди в период Карибского кризиса.

«Иран для Израиля — законная цель. Им это с рук не сойдёт (провокации против израильского государства. — RT). Голова змеи находится в Тегеране. Рекомендую перенять стратегию президента Кеннеди, которой тот придерживался во время Карибского кризиса. По сути, он сказал, что в ответ на ракету с Кубы другая полетит в Москву», — пояснил Баркат.

По мнению израильского министра, Тегеран должен осознавать последствия антиизраильской политики и поддержки подконтрольных ему формирований на Ближнем Востоке.

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат

globallookpress.com

© Nir Alon/ZUMAPRESS.com

«И мы должны очень чётко дать понять иранцам, что использование опосредованных сил против Израиля им с рук не сойдёт и, если спокойного сна лишимся мы, не будет его и у них», — заявил Баркат.

Крайне негативно Баркат высказался и о гражданах Палестины. Он утверждает, что 80% палестинцев якобы поддерживают нападение на Израиль 7 октября прошлого года. В связи с этим Израиль прекратил предоставлять рабочие места на своей территории жителям Западного берега реки Иордан. Как утверждает политик, администрация этого региона ничем не отличается от руководства ХАМАС.

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Стоит отметить, что Баркат не первый раз публично угрожает применить военную силу против Ирана и Ливана. Так, в октябре прошлого года в интервью британскому таблоиду Daily Mail министр экономики еврейского государства заявил, что Тегеран якобы планирует «ударить по Израилю со всех сторон», и предупредил, что в случае открытия «Хезболлой» второго фронта на севере Израиль нанесёт удар по Ирану.

«Иранским аятоллам не доведётся спать спокойно, мы сделаем всё возможное, чтобы они дорого заплатили, если, не приведи Господь, они откроют северный фронт», — заявил Баркат.

Как отметил политик, сторону, которая нападёт на Израиль, ожидает судьба сектора Газа.

«Израиль хочет ясно донести кое-что до своих врагов. Мы заявляем: посмотрите на происходящее в секторе Газа. Если нападёте на нас, вас ждёт то же самое. Мы сотрём вас с лица земли», — продолжил угрожать министр.

RT обсудил с экспертами цели, которые могут преследовать Баркат и руководство Израиля, делая столь резкие заявления, а также последствия дальнейшей деградации обстановки на Ближнем Востоке.

Последствия израильских ударов по сектору Газа

© AP Photo / Fatima Shbair

— Чем, на ваш взгляд, вызвана столь жёсткая риторика Нира Барката? Почему министр экономики делает заявления, которые явно выходят за рамки его формальных компетенций? The Telegraph, например, сообщает о росте влияния Барката в партии «Ликуд», намекая на его амбиции относительно поста премьер-министра страны.

Эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова:

— В Израиле нет единого мнения относительно того, как выходить из витка ближневосточного кризиса, который начался в октябре прошлого года. Часть элиты еврейского государства полагает, что военная сила не должна применяться слишком жёстко, но есть политики, которые настаивают на радикальных мерах устранения угроз безопасности.

Один из таких ястребов — как раз Нир Баркат. Он является крупным бизнесменом, около 20 лет присутствует в израильской политике. В 2008—2018 годах занимал должность мэра, а 1 января 2023 года получил от правоцентристской партии «Ликуд» портфель министра экономики и промышленности.

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СМИ говорят, что у Барката большие политические амбиции. Я не исключаю, что это действительно так и громкими заявлениями он рассчитывает увеличить свою узнаваемость. Однако, скорее всего, точка зрения Барката — это показатель противоречий, конфликта интересов в правящих кругах еврейского государства.

Вместе с тем столь агрессивные выпады в адрес Тегерана продиктованы желанием Тель-Авива охладить его готовность участвовать в кампаниях против Израиля и поддерживать антиизраильские силы в регионе. Речь идёт о ХАМАС, «Хезболле» и йеменских хуситах, объявивших в конце прошлого года о блокаде в Красном море кораблей, которые либо принадлежат Израилю, либо направляются туда.

В ответ США и их союзники начали операцию «Страж процветания», в ходе которой были нанесены удары по объектам «Ансар Аллах» в Йемене. В итоге судоходство в Красном море ещё больше осложнилось.

Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:

— Израильский министр экономики повторил, по сути, недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот многие годы носится с идеей бить не столько по проиранским организациям в регионе, сколько по самому Ирану.

Второй заход в Красное море: главное о противостоянии Запада и йеменских хуситов

Дальнейшее обострение отношений с Ираном отвлечёт израильскую общественность от планов расследования по делам Нетаньяху, обвинённого ранее в коррупции, а также по расследованию деталей нынешней военной операции Израиля в секторе Газа. Чем шире и глубже конфликт, тем лучше это для Нетаньяху. К тому же радикальную риторику премьер-министра поддерживают многие крайне правые члены его кабинета.

Политические амбиции есть у всех министров нынешнего израильского правительства. Но в данном случае Баркат сделал заявление в поддержку агрессивного курса Нетаньяху. Хотя лучше бы израильский министр занимался экономикой, как ему и положено, а не подливал масла в огонь.

Востоковед Саид Гафуров:

— На мой взгляд, прежде всего Баркат выражает мнение своей партии «Ликуд», которая наиболее радикально настроена по отношению к Ирану, Ливану и палестинцам. В значительной мере министр экономики преследует внутриполитические задачи. Главной из них является увеличение числа сторонников «Ликуда» и методов решения конфликта, которые эта партия предлагает.

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Тем более в Израиле сложилось коалиционное, весьма неустойчивое правительство. Ситуация может повернуться таким образом, что придётся проводить досрочные выборы. В текущей обстановке «Ликуд» не хочет давать больше шансов своим оппонентам.

— Даже западные СМИ и эксперты отмечают, что положение дел Израиля и США на Ближнем Востоке будет только ухудшаться. При этом Баркат утверждает, что для Тель-Авива не станет большой проблемой война в Ливане и военное противостояние с Ираном. Насколько реалистичны заявления израильского министра?

Эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова:

— Ситуация на Ближнем Востоке деградирует буквально с каждой неделей. В регионе появляются новые очаги конфликта. Это и агрессия Израиля в секторе Газа, и противостояние в Красном море, и удары по американским объектам в Ираке, и атаки на базы КСИР (Корпуса стражей Исламской революции) и высокопоставленных иранских военных.

По всей видимости, напряжение будет только возрастать, практически любые непродуманные и провокационные действия могут привести к очень тяжёлым последствиям для всего Ближнего Востока.

К сожалению, существует вероятность того, что их способен предпринять именно Израиль. Например, Тель-Авив может открыть второй фронт против «Хезболлы» и втянуться в прямую конфронтацию с Ираном. По крайней мере, слова Барката очень напоминают подготовку израильского общества к тому, что в регионе может разгореться по-настоящему большая война.

При этом у Израиля не так много ресурсов, чтобы выйти из неё победителем. Во-первых, у него небольшая территория, она достаточно легко простреливается. Во-вторых, у Израиля гораздо меньше людских ресурсов, чем у Ирана и соседних арабских стран. Ничем хорошим такая авантюра для Израиля не закончится.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и израильские военные

AP

© Avi Ohayon/GPO

Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:

— Позиция Израиля может привести весь регион к очень опасному противостоянию, которое вряд ли будет отвечать интересам еврейского государства. В Израиле все последние месяцы говорят о возрастающей опасности, как минимум о региональной войне по тому типу, которая была в 2006 году между Израилем и «Хезболлой». Я думаю, что израильское общество к этому явно подготавливают. Это, собственно, и делает правительство страны, включая Барката.

При этом Вашингтон пытается избежать такого сценария. Здесь администрация Байдена расходится с нынешними израильскими властями. Главная причина, как мне представляется, состоит в том, что Байден не хотел бы чрезмерной эскалации ближневосточного конфликта в период предвыборной кампании.

В свою очередь, Тегеран стремится противостоять в регионе Израилю и США, но не расширять конфликт и не вступать в прямое противостояние с Тель-Авивом и Вашингтоном.

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Востоковед Саид Гафуров:

— На мой взгляд, призывы ударить по Ирану и начать кампанию в Ливане — это сотрясение воздуха. Всерьёз воспринимать их трудно. Тем более Израиль находится не в той форме, чтобы воевать на нескольких фронтах. У него нет необходимых мобилизационных возможностей. Да, Тель-Авив может рассчитывать на большую материальную помощь США. Однако насколько она будет результативной, сказать сложно, а воевать за Израиль «на земле» американцы, скорее всего, не будут.

— Как вы думаете, какая судьба ждёт палестинское население, учитывая растущие правые взгляды в Израиле и агрессивные высказывания его политиков?

Эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова:

— Если говорить про сектор Газа, то палестинцев, которые там останутся, боюсь, ожидает физическое истребление под предлогом борьбы с ХАМАС. Палестинцев, которые проживают в Израиле, скорее всего, будут выдавливать из страны, всячески запугивать и поражать в правах.

Специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина:

— После начала конфликта в секторе Газа некоторые члены правительства Израиля предлагали вариант выселения оттуда оставшихся мирных жителей. Не думаю, что Тель-Авив пойдёт на такой шаг, в том числе из-за позиции США. Американцы не поддержат такой сценарий, поскольку не желают портить отношения с богатыми арабскими государствами Персидского залива, которые категорически против подобных мер.

Израильские военнослужащие

© AP Photo/Ohad Zwigenberg

Напомню, что операция Израиля продолжается. И если статус сектора Газа существенно не поменяется, то эта территория будет находиться в блокаде, население продолжит страдать от сильнейшей безработицы и тяжёлого социально-экономического положения.

Востоковед Саид Гафуров:

— По всей видимости, Тель-Авив будет прилагать максимум усилий, чтобы лишить палестинцев автономии. Нельзя исключать и оккупацию сектора Газа. Вряд ли израильское руководство хоть как-то волнует положение палестинцев. Поэтому мы и наблюдаем столь мощное сопротивление Израилю в разных уголках Ближнего Востока.