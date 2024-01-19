Al Jazeera: хуситы заявили о новой атаке на американский корабль у города Эль-Мукалла
«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — передаёт Al Jazeera.
По данным телеканала, это уже третье нападение хуситов на корабли США после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.
Ранее британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.
Также лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Британии не повлияют на возможности движения.