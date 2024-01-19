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Al Jazeera: хуситы заявили о новой атаке на американский корабль у города Эль-Мукалла

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на американское судно у йеменского побережья в районе города Эль-Мукалла.

«Военно-морские силы Йемена атаковали американский корабль недалеко от йеменского портового города Эль-Мукалла», — передаёт Al Jazeera.

По данным телеканала, это уже третье нападение хуситов на корабли США после ударов по их позициям в Йемене неделю назад.

Ранее британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.

Также лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Британии не повлияют на возможности движения.

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