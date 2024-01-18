RT в Telegram
Подпишись

Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена

Короткая ссылка
В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС заявили об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.

Ведомство сообщило, что получило сведения об инциденте в 136 км к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене.

Власти проводят расследование.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило обстрел у берегов Йемена американского торгового судна.

Позже ведомство заявило о нанесении ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты и Великобритания растоптали нормы международного права, нанеся удары по Йемену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить