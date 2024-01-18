Британские ВМС заявили о новом инциденте с атакой на судно у берегов Йемена

В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС заявили об инциденте с атакой на судно у берегов Йемена.

Ведомство сообщило, что получило сведения об инциденте в 136 км к юго-востоку от города Эш-Шихр в Йемене.

Власти проводят расследование.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, был атакован сухогруз под флагом Маршалловых Островов.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило обстрел у берегов Йемена американского торгового судна.

Позже ведомство заявило о нанесении ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты и Великобритания растоптали нормы международного права, нанеся удары по Йемену.