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Лавров: США и Британия ударами по Йемену растоптали нормы международного права

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Соединённые Штаты и Великобритания растоптали нормы международного права, нанеся удары по Йемену. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Лавров: США и Британия ударами по Йемену растоптали нормы международного права
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Безусловно, Соединённые Штаты вместе с англичанами и другими своими союзниками нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности (ООН. — RT), которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство», — заявил Лавров.

Ранее ВС США подтвердили нанесение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.

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