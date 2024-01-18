Лавров: США и Британия ударами по Йемену растоптали нормы международного права
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.
«Безусловно, Соединённые Штаты вместе с англичанами и другими своими союзниками нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности (ООН. — RT), которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство», — заявил Лавров.
Ранее ВС США подтвердили нанесение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.