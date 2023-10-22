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В Израиле заявили, что атакуют Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт

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Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что Израиль нанесёт удар по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере.
В Израиле заявили, что атакуют Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт
  • © Ariel Schalit

В интервью Daily Mail он отметил, что Израиль готов нанести «ответный удар по этим фронтам» в случае их обнаружения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если ливанское движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, то это приведёт к небывалым разрушительным последствиям для Ливана.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок.

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