Лавров: риск перерастания конфликта Израиля и ХАМАС в общерегиональный серьёзен

Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьёзен», — цитирует его РИА Новости.

При этом российский министр отметил, что попытки «всё свалить» на Иран Россия считает провокационными.

Ранее Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили палестино-израильский конфликт.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.