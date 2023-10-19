Лавров: риск перерастания конфликта Израиля и ХАМАС в общерегиональный серьёзен
«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьёзен», — цитирует его РИА Новости.
При этом российский министр отметил, что попытки «всё свалить» на Иран Россия считает провокационными.
Ранее Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра обсудили палестино-израильский конфликт.
Также российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.