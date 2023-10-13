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Путин: Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании

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Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки... Хотел бы подчеркнуть: Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнёрами», — заявил он.

Путин также назвал текущее обострение на Ближнем Востоке масштабной трагедией, к которой привела провальная политика США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

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