Нетаньяху пообещал выделить почти $1 млрд на развитие севера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал выделить 3,5 млрд шекелей ($930 млн) на развитие северных районов страны.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Глава правительства поручил внести в ближайшие дни на утверждение правительства решение о развитии севера страны с бюджетом 3,5 млрд шекелей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут выделены на комплексное развитие северных районов страны, включая сферы экономики и безопасности.

Ранее сообщалось, что Израиль предложил приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца для освобождения заложников.