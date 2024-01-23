Нетаньяху пообещал выделить почти $1 млрд на развитие севера Израиля
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Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
«Глава правительства поручил внести в ближайшие дни на утверждение правительства решение о развитии севера страны с бюджетом 3,5 млрд шекелей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут выделены на комплексное развитие северных районов страны, включая сферы экономики и безопасности.
Ранее сообщалось, что Израиль предложил приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца для освобождения заложников.