Axios: Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе
«Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое включает в себя двухмесячную паузу в боевых действиях в рамках многоэтапного соглашения, которое будет включать освобождение всех оставшихся заложников», — сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников.
Также сообщалось, что протестующие поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС.
По данным NBC News, переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не согласен прекращать огонь.