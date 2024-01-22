Axios: Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе

Израиль предложил приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца для освобождения заложников.

«Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, которое включает в себя двухмесячную паузу в боевых действиях в рамках многоэтапного соглашения, которое будет включать освобождение всех оставшихся заложников», — сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не может прекратить операцию в Газе в обмен на заложников.

Также сообщалось, что протестующие поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС.

По данным NBC News, переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не согласен прекращать огонь.